Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс справедливо рассуждает, что у ЕС нет доказательства наличия у России военных планов против Евросоюза. Об этом спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в сосцети Х .

Таким образом он прокомментировал видео пресс-конференции Синкявичюса с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где премьер Литвы сделал подобное заявление.

Дмитриев назвал слова политика необычайно мудрыми и подчеркнул, что «истерия ЕС не основана ни на каких фактах».

«Бюрократам из ЕС нужна Россия как пугало, чтобы отвлечь внимание от своих ужасных провалов в миграции, экономике, политике „пробужденных“ и разжигании войны», — заключил он.

Недавно президент Владимир Путин продлил полномочия гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на пять лет. Дмитриев возглавляет РФПИ с 2011 года.