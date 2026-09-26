Совместная работа России и Германии может позволить восстановить и вновь запустить газопровод «Северный поток». Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Все верно. Вместе мы снова запустим „Северный поток“. АдГ — голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, мир, процветание и сотрудничество», — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на высказывание сопредседателя политической партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы.

Тот выступил за международное независимое расследование подрыва газовой инфраструктуры и ее последующее восстановление.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Повреждения получили нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин отмечал, что для запуска уцелевшей нитки газопровода достаточно нажать кнопку.