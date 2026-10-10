Президент США Дональд Трамп публично призвал избрать нового президента Украины. Его слова шокировали киевскую элиту, благоговейно относившуюся к американскому руководству. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в телеграм-канале .

Дипломат опубликовал видео, на котором Трамп заявил журналистам, что пришло время для нового президента Украины. Мирошник отметил, что лидер США выразился вполне однозначно, чем неприятно удивил украинский истеблишмент.

«Если сказать, что киевский бомонда, который традиционно испытывает большой пиетет перед вашингтонскими руководителями, пережили шок от сказанного, то это ничего не сказать! У одних начался безудержный ор, у других молчаливый ступор», — сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал призыв Трампа историческим моментом. Он опубликовал обложку журнала Time с Зеленским и подписью об окончании игры.