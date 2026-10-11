Обиженный на Трампа Зеленский связался с четырьмя европейскими лидерами

Зеленский провел переговоры с Бернемом, Макроном, Стуббом и Стере

Узнав о снятии ограничений на поставки российского дизтоплива на мировой рынок, президент Украины Владимир Зеленский связался с партнерами из Европы. О серии телефонных переговоров он сообщил в телеграм-канале.

Зеленский рассказал о своевременном, по его словам, разговоре с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 10 октября. Политики обсудили усиление антироссийских санкций и совместные действия.

В этот же день президент Украины переговорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в слабости из-за решения снять ограничения на поставки российского дизтоплива. Бизнесмен Илон Маск заявил, что глава киевского режима зашел слишком далеко.