Уиткофф заявил о возможности для прекращения огня на Украине
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения боевых действий на Украине. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».
По его словам, сейчас есть возможности, которые позволяют прийти к прекращению боевых действий.
Уиткофф также выразил надежду на скорое возобновление трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, чтобы обсудить технические вопросы.
Переговоры российского лидера с американским представителем начались сегодня в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Также на встрече присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулировать конфликт на Украине без киевских представителей невозможно.