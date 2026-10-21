Уиткофф заявил о возможности для прекращения огня на Украине

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения боевых действий на Украине. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, сейчас есть возможности, которые позволяют прийти к прекращению боевых действий.

Уиткофф также выразил надежду на скорое возобновление трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, чтобы обсудить технические вопросы.

Переговоры российского лидера с американским представителем начались сегодня в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Также на встрече присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулировать конфликт на Украине без киевских представителей невозможно.