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    Уиткофф заявил о возможности для прекращения огня на Украине

    White House
    Фото: White House

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения боевых действий на Украине. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

    По его словам, сейчас есть возможности, которые позволяют прийти к прекращению боевых действий.

    Уиткофф также выразил надежду на скорое возобновление трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, чтобы обсудить технические вопросы.

    Переговоры российского лидера с американским представителем начались сегодня в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Также на встрече присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулировать конфликт на Украине без киевских представителей невозможно.

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