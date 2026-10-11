В зоне спецоперации военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 216 беспилотников, 51 пункт управления БПЛА и 48 наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра «Запада» Ивана Бигму.

По его словам, расчеты сил противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 110 беспилотников самолетного типа и 106 тяжелых боевых мультикоптеров противника. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили пять барражирующих боеприпасов и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также ВСУ потеряли три полевых склада боеприпасов.

«Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, 48 робототехнических комплексов и три полевых склада боеприпасов противника», — сказал Бигма.

Ранее штурмовики и морские пехотинцы группировки войск «Центр» за сутки освободили 118 зданий в городе Доброполье. Кроме того, российские военные уничтожили до 530 боевиков ВСУ в своей зоне ответственности.