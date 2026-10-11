В России усовершенствуют танк Т-14 «Армата» с учетом опыта СВО

«Уралвагонзавод» продолжит совершенствовать танк Т-14 «Армата» и проверять его в ходе поэтапной войсковой эксплуатации. О планах концерна рассказал его генеральный директор Александр Потапов, чьи слова привел ТАСС .

Для машины уже подготовили боекомплект с разными типами снарядов. Теперь специалисты работают над улучшением его характеристик и состава с учетом опыта спецоперации.

«Она стала заделом на будущее, но основная работа в ходе проведения СВО пошла по нашим классическим машинам — Т-72, Т-80, Т-90 и даже Т-62. И спецоперация резко ускорила обратную связь с военными», — пояснил Потапов.

Глава концерна отметил, что «Армата» отличается необитаемым боевым отделением и защищенной капсулой для экипажа. Для перехода на новую технику требовалась подготовка военных: одной лишь поставки машины было недостаточно.

«Нельзя механика-водителя с Т-72 сразу посадить на „Армату“ — это как пересесть с „Жигулей“ 80-х на современный болид Ferrari. Сначала надо обучить», — добавил Потапов.

Он также выразил надежду, что Т-90М «Прорыв» однажды проедет по Красной площади, как Т-34 в 1945 году.

Ранее экипаж «Прорыва» группировки войск «Центр» преодолел оборону противника и 15 километров двигался вглубь территории под непрерывными атаками БПЛА. Танкистов наградили орденами Мужества.