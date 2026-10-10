Пушилин рассказал о бесчинствах ВСУ в Донбассе

Украинские военные при отступлении расстреливают мирных жителей или используют их в качестве живого щита. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался как живым щитом», — сказал он.

Глава ДНР добавил, что желающие переехать из подконтрольных боевикам ВСУ городов республики могут через третьи страны добраться в Донецк. По его словам, нужно взять документы и самые необходимые вещи, а затем выехать в Россию безопасным маршрутом.

Также власти республики начали сбор информации о собственниках недвижимости в городах, подконтрольных ВСУ. Эта мера поможет подтвердить права на жилье в случае разрушения или повреждения в ходе боев.

Ранее Пушилин обвинил украинскую сторону в саботаже восстановления ДНР.