ВС России установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны .

Боевую задачу выполнили военнослужащие «Севера».

«Подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские военные взяли под контроль населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике.

Ранее бойцы ВС России поразили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Великого Бурлука. По информации силовых служб, детонация на объекте продолжалась более трех часов.

Также под удар попал дата-центр «Тенет» в Одессе, который украинская армия использовала для обработки, передачи и хранения информации.

За несколько дней до этого российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников ВСУ под Харьковом.