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    Российские военные освободили Резниково и Купино под Харьковом

    Фото: РИА «Новости»

    ВС России установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

    Боевую задачу выполнили военнослужащие «Севера».

    «Подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля», — подчеркнули в ведомстве.

    Кроме того, российские военные взяли под контроль населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике.

    Ранее бойцы ВС России поразили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Великого Бурлука. По информации силовых служб, детонация на объекте продолжалась более трех часов.

    Также под удар попал дата-центр «Тенет» в Одессе, который украинская армия использовала для обработки, передачи и хранения информации.

    За несколько дней до этого российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников ВСУ под Харьковом.

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