Сапер в одиночку обезвредил восемь мин и спас боевого товарища

МО: ефрейтор Флейшауер обезвредил 8 мин, сбил два FPV-дрона ВСУ и спас раненого

В зоне спецоперации сапер, ефрейтор Валерий Флейшауер выполнил боевую задачу, в одиночку обезвредив восемь взрывных устройств, чтобы расчистить путь для группы штурмовиков. На обратном пути он сбил два FPV-дрона ВСУ и спас раненого бойца, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Сапер выдвинулся к минным заграждениям боевиков ВСУ после уточнения координат коридора наступления. Ефрейтор соблюдал маскировку. На участке предполагаемого наступления он обезвредил восемь мин.

«Валерий при отходе от минных заграждений был обнаружен противником и атакован ударными дронами. Ефрейтор огнем из стрелкового оружия уничтожил два вражеских FPV-дрона», — уточнили в военном ведомстве.

Флейшауер продолжил двигаться в тыл. По пути обнаружил раненого военного из передового пункта наблюдения, оказал ему первую помощь и эвакуировал.

Ранее гвардии рядовой Сергей Бухталко спас пятерых раненых сослуживцев под огнем противника, оказав им первую помощь.