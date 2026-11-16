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    ВСУ разбросали мины в центре Рыльска

    пресс-служба МЧС ДНР
    Фото: пресс-служба МЧС ДНР

    ВСУ с помощью беспилотников разбросали в центре Рыльска мины. Пострадали два человека, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «С помощью сбросов с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов центра города. Места сбросов оцеплены. <.> Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека», — отметил глава региона.

    Женщина получила минно-взрывную травму, врачи диагностировали отрыв левой стопы, травму головы и акубаротравму. У мужчины — отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, их доставили в Курск.

    Хинштейн предупредил, что сбросы продолжаются, жителям необходимо проявлять бдительность и осторожность. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка.

    Дежурные силы ПВО сбили за день 230 украинских беспилотников.Курская область также оказалась под ударом.

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