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    ВС России уничтожили склады ВСУ в Запорожской области

    ВС России уничтожили склады с дронами и боеприпасами ВСУ в Запорожской области

    Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток» поразили замаскированные объекты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    По данным ведомства, во время воздушной разведки операторы российских беспилотников обнаружили сеть полевых складов и пунктов управления БПЛА. На этих объектах украинские подразделения хранили боеприпасы, ударные дроны и оборудование для работы беспилотной авиации.

    Разведчики передали координаты целей артиллеристам. После этого расчеты 122-миллиметровых гаубиц нанесли по выявленным объектам серию ударов.

    В Минобороны заявили, что в результате бойцы ликвидировали склады с боеприпасами и ударными беспилотниками, а также пункты управления дронами.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по аккумуляторному парку в Белой Церкви.

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