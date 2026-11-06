ВС России уничтожили склады ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили склады с дронами и боеприпасами ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток» поразили замаскированные объекты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, во время воздушной разведки операторы российских беспилотников обнаружили сеть полевых складов и пунктов управления БПЛА. На этих объектах украинские подразделения хранили боеприпасы, ударные дроны и оборудование для работы беспилотной авиации.

Разведчики передали координаты целей артиллеристам. После этого расчеты 122-миллиметровых гаубиц нанесли по выявленным объектам серию ударов.

В Минобороны заявили, что в результате бойцы ликвидировали склады с боеприпасами и ударными беспилотниками, а также пункты управления дронами.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по аккумуляторному парку в Белой Церкви.