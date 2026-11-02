Некоторые жители Алешек решили не покидать свои дома из-за семейных обстоятельств, несмотря на опасность. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, во время бесед с людьми выяснилось, что часть из них не может уехать из-за необходимости заботиться о тяжелобольных родственниках. Одна из женщин отказалась от эвакуации, поскольку опасалась, что ее мать не выдержит дорогу после перенесенного инсульта.

«Я говорю: „Поехали с нами, тут небезопасно, мы обеспечим возможность проживания, подготовленные пункты временного размещения“. Она плачет и говорит: „Я не могу, мать после инсульта, она не доедет“», — рассказала Лантратова.

Другие жители не захотели оставлять супругов, находящихся в больницах, или пожилых родителей. Некоторые старики не готовы расставаться с привычным домом, а их взрослые дети не решаются оставить родственников одних, заключила уполномоченный по правам человека.

Ранее Лантратова назвала число зарубежных журналистов, работавших при освещении гуммиссии в Алешках.