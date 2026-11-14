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    Военные за ночь сбили 426 летевших в сторону границы России вражеских БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Ночью российские расчеты в Харьковской и Сумской областях ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников, летевших к границе с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщили в группировке войск «Север».

    По данным военных, радиолокационные станции обнаружили пролет более 400 дронов ВСУ в сторону приграничных районов. Координаты целей сразу передали расчетам ПВО, которые уничтожили все 426 беспилотников.

    Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, 13 ноября, ликвидировали 1198 украинских беспилотников над российскими регионами.

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