Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» за неделю ликвидировали в Сумской области 12 единиц техники ВСУ вместе с живой силой. Об этом заявил командир роты с позывным Кот в беседе с РИА «Новости» .

«За одну неделю подразделение уничтожило 12 единиц техники совместно с живой силой противника», — сказал он.

Военный отметил, что местоположение боевой техники, а также ее последующая ликвидация происходит благодаря тщательному изучению разведданных, полученных при помощи беспилотников. В итоге разведывательные действия российских военных серьезно срывают логистику противника, связанную с перемещением тяжелого вооружения, доставкой грузов и переброской личного состава на территории Сумской области.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили село Никольское в Сумской области.