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    Жители Приморья собрали гумпомощь для бойцов СВО

    Фото: РИА «Новости»

    Жители Приморского края собрали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

    Гумпомощь собрали жители, активисты и сторонники «Единой России» в Черниговском округе. Они сложили в посылки продукты длительного хранения, домашнюю консервацию, мед, чай, кофе и сладости.

    Также бойцам передадут средства личной гигиены, газовые плиты и баллоны, фонарики, портативные печи, теплую одежду, носки, перчатки, нательное белье и балаклавы.

    В пресс-службе уточнили, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из приоритетных направлений для Приморья.

    Ранее военнослужащим передали гумпомощь из Воскресенска. Волонтеры отправили бойцам продукты питания, медицинские принадлежности, предметы гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, подушки и многое другое.

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