Жители Приморья собрали гумпомощь для бойцов СВО

Жители Приморского края собрали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Гумпомощь собрали жители, активисты и сторонники «Единой России» в Черниговском округе. Они сложили в посылки продукты длительного хранения, домашнюю консервацию, мед, чай, кофе и сладости.

Также бойцам передадут средства личной гигиены, газовые плиты и баллоны, фонарики, портативные печи, теплую одежду, носки, перчатки, нательное белье и балаклавы.

В пресс-службе уточнили, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из приоритетных направлений для Приморья.

Ранее военнослужащим передали гумпомощь из Воскресенска. Волонтеры отправили бойцам продукты питания, медицинские принадлежности, предметы гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, подушки и многое другое.