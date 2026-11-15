Обломки БПЛА подожгли цистерну на станции Биклянь в Нижнекамске

Из-за падения фрагментов беспилотника ВСУ в Нижнекамске загорелась железнодорожная цистерна этилбензолом. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Состав с цистерной стоял на станции Биклянь, пожар начался около 7:00.

«На место направлены два пожарных поезда. Ведется постоянный мониторинг состояния грунта и воздуха силами сотрудников экологической лаборатории КбшЖД и „ЭКОСПАС“», — отметили в пресс-службе.

Люди не пострадали.

Движение по станции приостановили, электричка № 6755 Ижевск- Нижнекамск высадила пассажиров на предыдущем остановочном пункте Круглое Поле. Им компенсируют расходы на автобус до места назначения.

Ранее власти Татарстана сообщили о массированном и продолжительном налете на Закамскую зону республики. При атаке пострадали три мирных жителя.