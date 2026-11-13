Гуманитарную помощь передали бойцам СВО в госпиталь Наро-Фоминска

11 ноября Наро-Фоминский военный госпиталь, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию, стал местом очередной встречи с защитниками Родины. 10 ноября учреждение отметило 85-летний юбилей.

Бойцам передали необходимые медикаменты, личные принадлежности и предметы первой необходимости, а также вкусные пироги к чаю.

С военнослужащими пообщались начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов. Они передали слова признательности бойцам, а также выразили благодарность медицинскому персоналу за благородный труд.

Наро-Фоминский военный госпиталь — учреждение с богатой историей, где ежедневно врачи и медицинские сестры спасают жизни и восстанавливают здоровье героев.

«Забота о раненых бойцах — наш общий долг. Желаем всем ребятам скорейшего выздоровления, сил и возвращения к своим семьям, а трудовому коллективу госпиталя — успехов в их важной миссии», — подчеркнул Евгений Клюшкин.