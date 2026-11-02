Около 65 тысяч окопных свечей изготовили для бойцов СВО волонтеры в Чехове

Глава Чехова навестил волонтеров мастерской маскировки и окопных свечей в монастыре Вознесенская Давидова пустынь. Михаил Собакин приехал не с пустыми руками — привез партию парафина.

Мастерская начала свою деятельность осенью 2023 года по благословению настоятеля Вознесенской Давидовой пустыни игумена Сергия. Начиналось все с заливки окопных свечей. Позже волонтеры приступили к плетению сетей и пошиву антидроновых одеял по запросу военнослужащих. За все время было изготовлено около 65 тысяч окопных свечей, порядка 1700 маскировочных сетей и около 400 антидроновых одеял.

Мастерская трудится практически ежедневно, за исключением больших православных праздников. Работают тут неравнодушные жители разных возрастов из Чехова и других городов.