Силы ПВО сбили 230 украинских беспилотников за 12 часов над Россией
Дежурные подразделения противовоздушной обороны за 12 часов сбили больше двух сотен украинских БПЛА самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в официальном телеграм-канале.
Специалисты вели перехват воздушных целей в течение дня, с 08:00 до 20:00. За это время дежурные подразделения ликвидировали 230 беспилотников ВСУ.
Украинские аппараты сбивали в разных регионах. По целям ПВО работали в Брянской, Белгородской и Курской областях. Кроме того, такие же беспилотники уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря.
Днем в воскресенье, 15 ноября, российские вооруженные силы также нанесли серию ударов по логистике Украины. Поразить удалось и объекты портовой инфраструктуры, которую используют ВСУ.
Один из БПЛА ВС России ударил по логистическому центру, где украинские силы хранили военные товары. В море под удар попал танкер, он вез груз для войск Украины.
Всего за прошлые сутки российские силы сбили 1065 БПЛА ВСУ в зоне СВО.