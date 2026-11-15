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    Силы ПВО сбили 230 украинских беспилотников за 12 часов над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные подразделения противовоздушной обороны за 12 часов сбили больше двух сотен украинских БПЛА самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в официальном телеграм-канале.

    Специалисты вели перехват воздушных целей в течение дня, с 08:00 до 20:00. За это время дежурные подразделения ликвидировали 230 беспилотников ВСУ.

    Украинские аппараты сбивали в разных регионах. По целям ПВО работали в Брянской, Белгородской и Курской областях. Кроме того, такие же беспилотники уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря.

    Днем в воскресенье, 15 ноября, российские вооруженные силы также нанесли серию ударов по логистике Украины. Поразить удалось и объекты портовой инфраструктуры, которую используют ВСУ.

    Один из БПЛА ВС России ударил по логистическому центру, где украинские силы хранили военные товары. В море под удар попал танкер, он вез груз для войск Украины.

    Всего за прошлые сутки российские силы сбили 1065 БПЛА ВСУ в зоне СВО.

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