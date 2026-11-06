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    За неделю ВС России нанесли один массированный и 11 групповых ударов по целям

    Фото: РИА «Новости»

    За неделю российские военные нанесли массированный и 11 групповых ударов по целям, а также поразили предприятия ВПК Украины и логистические центры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

    «С 31 октября по 6 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированные и 11 групповых ударов», — заявили в ведомстве.

    Потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север» за этот период составили свыше 1 310 военнослужащих. В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились свыше 1 270 военнослужащих. В полосе ответственности группировки войск «Днепр» — 170 боевиков, в зоне ответственности военных «Запада» — 1 380 единиц живой силы, в полосе бойцов «Центра» — 2 380, «Востока» — 1 410.

    Также силы ПВО за этот промежуток уничтожили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 5 315 БПЛА ВСУ. Кроме того, поразили 14 сухогрузов, доставлявших противнику оружие и технику.

    Еще Минобороны сообщило, что ВС России вывели из строя объекты портовой инфраструктуры ВСУ.

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