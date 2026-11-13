За вечер и ночь средства ПВО сбили 133 беспилотника над Калужской областью

За вечер и ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 133 беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере «Макс» .

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Вчера вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 46 беспилотников на подлете к столице. Первые 10 дронов уничтожили к 21:42, а спустя менее четверти часа — 10, к 22:03 ликвидировали 11 БПЛА, а в 22:18 сбили еще 15 аппаратов.

Градоначальник отметил, что на места падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших не поступало.

Также накануне утром пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО сбили 71 украинский дрон над российскими регионами.