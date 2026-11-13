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    За вечер и ночь средства ПВО сбили 133 беспилотника над Калужской областью

    Фото: РИА «Новости»

    За вечер и ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 133 беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере «Макс».

    «На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

    Вчера вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 46 беспилотников на подлете к столице. Первые 10 дронов уничтожили к 21:42, а спустя менее четверти часа — 10, к 22:03 ликвидировали 11 БПЛА, а в 22:18 сбили еще 15 аппаратов.

    Градоначальник отметил, что на места падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших не поступало.

    Также накануне утром пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО сбили 71 украинский дрон над российскими регионами.

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