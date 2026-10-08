Песков назвал неэффективной заморозку украинского конфликта

Временная заморозка конфликта на Украине не принесет результатов, урегулирование должно быть гарантированным. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Скажем так, какая-то остановка временная, заморозка тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срывов», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить украинский конфликт, чтобы перейти к переговорному процессу. Он отметил, что глубоко уважает культуру и традиции Украины.

При этом летом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске Токаев заявил, что Казахстан не станет посредником в конфликте. Он назвал Россию великим государством, способным справиться с ситуацией без посредников. Тогда политик тоже выступал за заморозку боевых действий.