Европейские лидеры заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и готовят население к столкновению с Россией в ближайшие годы. Об этом постоянный представитель России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, сообщил ТАСС .

«Европа выступает не посредником или проводником мира, а главным спонсором продолжения войны», — сказал он.

Небензя назвал европейских лидеров обезумевшими. По его словам, население Европы начало понимать, что руководство готовит его к полномасштабному конфликту с Россией к 2030 году.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал обеспечить сильную экономику, чтобы укрепить границу с Россией. Он заявил, что страны на восточном фланге НАТО потратили на оборону больше, чем другие страны Европы.