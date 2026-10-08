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    Раскрыт состав украинской делегации на встрече в Майами

    Axios: на встречу с Уиткоффом в Майами направились Буданов, Умеров и Арахамия

    Фото: РИА «Новости»

    В Майами на переговорах Украину будут представлять глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, глава службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.

    «От украинской стороны будут участвовать Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия», — сообщил он.

    Равид добавил, что США также пригласили советников по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и Евросоюза. Кроме того, от американской стороны будут участвовать представители Совета нацбезопасности и Минфина.

    По словам журналиста, стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины и другие вопросы.

    Встреча украинских делегатов со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на пятницу, 9 октября.

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