Россия ударила по цеху группы промышленных предприятий «Александрия» на Украине

Российские войска нанесли удары по цеху группы промышленных предприятий «Александрия» в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Под удары попали объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

«В Кировоградской области: цех группы промышленных предприятий „Александрия“ по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Кроме того, поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы «Запада» поразили 57 пунктов управления БПЛА и пять станций Srarlink.