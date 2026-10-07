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    Россия ударила по цеху группы промышленных предприятий «Александрия» на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска нанесли удары по цеху группы промышленных предприятий «Александрия» в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    ВС России этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Под удары попали объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

    «В Кировоградской области: цех группы промышленных предприятий „Александрия“ по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе самолетного типа», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

    Ранее стало известно, что бойцы «Запада» поразили 57 пунктов управления БПЛА и пять станций Srarlink.

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