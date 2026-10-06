Силы ПВО в течение дня сбили 110 БПЛА ВСУ в небе над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнило военное ведомство.

Российские военнослужащие ликвидировали беспилотники над Московским регионом и Крымом. Силы ПВО также сбили вражеские БПЛА над восемью областями страны — Брянской, Курской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили 868 БПЛА над регионами страны в период с 20:00 5 октября по 09:00 6 октября, в том числе над Московским регионом. За тот же период, но до 05:00 вторника, ВСУ атаковали столицу 650 беспилотниками, большинство которых сбили на дальних рубежах. На подлете к Москве уничтожили 105 вражеских БПЛА.