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    Силы ПВО в течение дня сбили 110 БПЛА ВСУ в небе над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнило военное ведомство.

    Российские военнослужащие ликвидировали беспилотники над Московским регионом и Крымом. Силы ПВО также сбили вражеские БПЛА над восемью областями страны — Брянской, Курской, Тульской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили 868 БПЛА над регионами страны в период с 20:00 5 октября по 09:00 6 октября, в том числе над Московским регионом. За тот же период, но до 05:00 вторника, ВСУ атаковали столицу 650 беспилотниками, большинство которых сбили на дальних рубежах. На подлете к Москве уничтожили 105 вражеских БПЛА.

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