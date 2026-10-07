Дрон ВСУ убил многодетного отца и дочь в Херсонской области

Запущенный украинскими боевиками беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором ехали многодетный пекарь Александр Колотун и его 15-летняя дочь. От полученных ранений они скончались. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо .

Он подчеркнул, что погибший вместе с супругой Татьяной воспитывали 13 детей и пара ждала очередное пополнение в ближайшее время.

Сальдо добавил, что в области семью Колотун хорошо знают, потому что они снабжают хлебом из своей пекарни жителей окрестных сел. Кроме того, в июне президент России Владимир Путин вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

«Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», — заявил губернатор Херсонской области.

Он принес соболезнования Татьяне, детям и всем родным и близким погибшего.

В конце сентября запущенные украинскими боевиками беспилотники полностью разрушили кафе «День-Ночь» в херсонском заповеднике «Аскания-Нова». Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что прибывшие на место спасатели достали тела двух погибших девушек.