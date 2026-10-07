ВС России ударили по производству «Фламинго» в семи регионах Украины

Российские военные поразили предприятия, задействованные в производстве ракет «Фламинго» и беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, применяли высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также дроны. Целями стали объекты украинского ВПК, работающие в интересах компании «Файер Пойнт».

Речь идет о производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности. Удары нанесли в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Помимо этого, российская армия поразила объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и уничтожила морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Также минувшей ночью бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 113 тяжелых боевых мультикоптеров и пять станций спутниковой связи Srarlink.