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    Средства ПВО уничтожили 311 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Волгоградской и других областей.

    Также перехват дронов вели над акваториями Черного и Азовского морей.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие группировки «Запад» уничтожили 113 тяжелых боевых мультикоптеров и пять станций спутниковой связи Srarlink за сутки.

    Кроме того, бойцы поразили 57 пунктов управления БПЛА противника.