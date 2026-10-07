Средства ПВО уничтожили 311 украинских БПЛА над Россией за ночь
За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Волгоградской и других областей.
Также перехват дронов вели над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие группировки «Запад» уничтожили 113 тяжелых боевых мультикоптеров и пять станций спутниковой связи Srarlink за сутки.
Кроме того, бойцы поразили 57 пунктов управления БПЛА противника.