Обломки БПЛА повредили ЛЭП в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области при атаке БПЛА повреждена ЛЭП

Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на юге Воронежской области после ночной атаки. Несколько сел временно остались без электричества, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте повреждения работают оперативные службы, которые занимаются восстановлением электроснабжения.

Всего в течение минувшей ночи дежурные подразделения ПВО выявили и уничтожили 64 беспилотника в небе над девятью районами и двумя городскими округами Воронежской области.

Ранее в Пермской области ввели режим «Ковер» на фоне беспилотной опасности на территории региона. Ограничения действуют в радиусе 100 километров в Перми, 50 километров – в Соликамске и 150 километров — в поселке Зюкайка.