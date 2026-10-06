Осмотр поврежденных из-за атаки БПЛА домов проведут в Дмитровском округе

6 октября в округе проводят работу по адресам, где в результате ночной атаки беспилотников получили повреждения жилые дома и имущество жителей. Погибших и пострадавших нет.

С утра на местах работают первый заместитель главы округа Евгений Тертышников, начальники отделов по работе с населением, экстренные и профильные службы.

Специалисты осматривают территории и здания, фиксируют повреждения и определяют объем восстановительных работ. С жителями каждого пострадавшего адреса работают лично: разъясняют порядок действий и вопросы оказания помощи.

«Самое главное — никто из людей не погиб и не пострадал. Сейчас наша задача — оперативно зафиксировать все повреждения и помочь жителям. Все поврежденное имущество обязательно восстановим. Каждый, кому необходима помощь, получит поддержку», — отметил Евгений Тертышников.

Работа на пострадавших территориях продолжится до полного обследования всех поврежденных объектов.

При обнаружении беспилотника или его обломков нельзя приближаться к ним, трогать или перемещать найденные предметы. Необходимо укрыться в ближайшем здании, отойти от окон, предупредить людей рядом и сообщить о находке по номеру 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефону: 8 (496) 223-19-61.

Администрация муниципалитета просит жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.