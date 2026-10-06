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    Российские войска ударили по грузовикам с военными грузами в Одесской области

    Минобороны заявило об ударе по грузовикам с военными грузами под Одессой

    Фото: РИА «Новости»

    Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска поразили грузовые автомобили, доставившие в Одесскую область военные грузы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что большегрузы находились на стоянке села Маяки.

    Кроме того, запущенные российскими войсками беспилотники поразили в порту «Южный» танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для военной техники украинских боевиков.

    Утром во вторник, 6 октября, пресс-служба Минобороны сообщила об ударе по складу с артиллерийскими боеприпасами и ракетами в селе Ильичевка Одесской области.

    Также в зону поражения попал сухогруз в порту Черноморска, перевозивший грузы двойного назначения для украинских войск.

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