В Подмосковье начали работу по восстановлению домов после атаки БПЛА

Специалисты и руководители округов Московской области выехали на места для фиксации ущерба и оценки ремонта поврежденных домов после ночной атаки беспилотников и оказания помощи местным жителям. Каждый адрес сотрудники муниципалитетов осмотрели отдельно.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков сообщил, что лично приехал в деревню Лыткино, где в одном из домов ночной прилет выбил окна в квартирах.

«Совместно с управляющими компаниями оперативно организуем восстановительные работы», — заявил руководитель муниципалитета.

Михальков добавил, что специалисты «Мособлэнерго» ведут восстановительные работы на поврежденном участке электросетей.

«Все последствия фиксируем и будем отрабатывать адресно. Необходимую помощь жителям окажем», — подчеркнул он.

В Дмитровском округе по адресам поврежденных домов выехал первый заместитель главы муниципалитета Евгений Тертышников и начальники территорий. Вместе со специалистами они осмотрели поврежденные дома и рассказали жителям порядок оказания помощи.

В Домодедове повреждения получили частные и многоквартирные дома по 33 адресам. Стены многоэтажек уже закрыли тепловыми контурами.

В муниципальном округе Истра повреждения получили 10 частных домов и хозяйственных построек. Жителям уже восстановили окна и обеспечили утепление домов. Основные работы завершат в ближайшие три дня.

В волоколамском СНТ «Машиностроитель» начался ремонт кровли пострадавшего дома. Окна здания временно закрыли перед предстоящей заменой.

Сотрудники администрации Серпухова встретились с жителями трех пострадавших домов и приняли одно заявление о компенсации понесенного ущерба. Еще шесть домов пострадали в Ступине, где началась оценка ремонта для выплаты компенсаций.

В ночь на вторник, 5 октября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе Московской области 185 украинских беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в семи муниципалитетах повреждения получили 47 частных домов.