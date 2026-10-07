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    Дроны ВСУ убили пенсионерку и ранили шесть жителей ЛНР

    Пасечник заявил о гибели пенсионерки и ранении шести человек от ударов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Женщина 80 лет погибла при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

    Он уточнил, что ранения различной степени тяжести получили сопровождавшие пенсионерку три мужчины и одна женщина.

    Пасечник добавил, что за минувшие сутки от обстрелов украинских боевиков и вражеских беспилотников ранения получили водители «Газели» и гражданского грузовика.

    Глава ЛНР подчеркнул, что за сутки под огнем оказались сразу 11 муниципалитетов региона. Повреждения получили машины, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура.

    Системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили над территорией республики порядка 80 воздушных целей.

    В минувший вторник, 6 октября, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о гибели четырех жителей во время налета украинских беспилотников.

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