Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву БПЛА
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в «Максе».
Градоначальник написал в 02:17, что российские военнослужащие уничтожили пять беспилотников, летевших в направлении столицы.
«Сбиты еще 20 беспилотников, летевших на Москву», — уточнил он спустя 20 минут.
Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА.
Ранее украинские неонацисты атаковали жилые дома и здание поликлиники в Липецке. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что во время атаки ВСУ пострадал мужчина, его госпитализировали.
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