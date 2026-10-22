Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в «Максе» .

Градоначальник написал в 02:17, что российские военнослужащие уничтожили пять беспилотников, летевших в направлении столицы.

«Сбиты еще 20 беспилотников, летевших на Москву», — уточнил он спустя 20 минут.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА.

Ранее украинские неонацисты атаковали жилые дома и здание поликлиники в Липецке. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что во время атаки ВСУ пострадал мужчина, его госпитализировали.