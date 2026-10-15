«Экономическая правда»: в Киеве все три ТЭЦ перестали вырабатывать энергию

Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) перестали вырабатывать электроэнергию после взрывов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Экономическую правду».

ТЭЦ играют основную роль в обеспечении электроэнергии украинской столицы. Теперь Киев зависит от получении энергии из регионов.

Ранее стало известно, что ВС России поразили ТЭЦ, которые использовали в интересах ВСУ. Российские войска нанесли удар по нескольким теплоэлектроцентралям на территории Украины, которые использовали в интересах ВСУ. Дарницкая ТЭЦ-4 обеспечивала в Киеве электроэнергией объекты ВПК, а ТЭЦ-5 подавала ее в том числе на область. ТЭЦ-6 питала объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области.