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    За сутки в ЛНР от атак ВСУ пострадали шесть человек

    глава ЛНР Леонид Пасечник
    Фото: глава ЛНР Леонид Пасечник/Telegram

    Шесть человек, в том числе трое детей, ранены за минувшие сутки в Луганской народной республике в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в «Максе».

    Ночью неонацисты нанесли массированные удары по жилым домам, отметил Пасечник. В поселке Красный Кут получили ранения женщина и ее шестилетняя дочь. В городе Алмазная под Стахановым пострадали двое мужчин и шестнадцатилетний подросток.

    В Сватово в результате атаки украинского БПЛА ранена девятилетняя школьница.

    Всех пострадавших доставили в больницы, им оказали медицинскую помощь.

    Всего за сутки украинские военные атаковали 11 муниципалитетов ЛНР, нанесли повреждения жилым домам, автомобилям, гражданской и коммерческой инфраструктуре, включая объекты энергетики.

    Соответствующие службы и местные власти ликвидируют последствия, следователи фиксируют преступления.

    Ранее в Брянской области при ликвидации последствий атаки БПЛА пострадали пожарные.

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