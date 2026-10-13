Шесть человек, в том числе трое детей, ранены за минувшие сутки в Луганской народной республике в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в «Максе» .

Ночью неонацисты нанесли массированные удары по жилым домам, отметил Пасечник. В поселке Красный Кут получили ранения женщина и ее шестилетняя дочь. В городе Алмазная под Стахановым пострадали двое мужчин и шестнадцатилетний подросток.

В Сватово в результате атаки украинского БПЛА ранена девятилетняя школьница.

Всех пострадавших доставили в больницы, им оказали медицинскую помощь.

Всего за сутки украинские военные атаковали 11 муниципалитетов ЛНР, нанесли повреждения жилым домам, автомобилям, гражданской и коммерческой инфраструктуре, включая объекты энергетики.

Соответствующие службы и местные власти ликвидируют последствия, следователи фиксируют преступления.

Ранее в Брянской области при ликвидации последствий атаки БПЛА пострадали пожарные.