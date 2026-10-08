360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВСУ взорвали GPS-ошейник на российском военнопленном

    ТАСС: ВСУ взорвали заминированный GPS-ошейник на российском пленном

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские боевики взорвали российского пленного, на которого надели заминированный GPS-ошейник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    ВСУ стали использовать пленных как смертников, которых отправляют со взрывчаткой на российские позиции, отслеживая их действия с помощью дрона. Если боец отказывается выполнять указания, детонатор дистанционно подрывают.

    «Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», — сказал собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что освобожденный при обмене военнопленными украинец умер на родине от остановки сердца в результате пыток электричеством. Его принуждали подписать контракт с ВСУ.

    Читайте также

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    В Ульяновске украинские БПЛА повредили промышленный объект

    Штаб обороны ДНР призвал жителей Славянска и Дружковки эвакуироваться в Донецк

    ВС России поразили место сборки БПЛА с деталями для «Фламинго» в Борисполе

    ВСУ лишились 75% солдат на позициях в Сумской области

    ВС России взяли под контроль село Хрипуны под Харьковом