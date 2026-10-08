ВСУ взорвали GPS-ошейник на российском военнопленном

Украинские боевики взорвали российского пленного, на которого надели заминированный GPS-ошейник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

ВСУ стали использовать пленных как смертников, которых отправляют со взрывчаткой на российские позиции, отслеживая их действия с помощью дрона. Если боец отказывается выполнять указания, детонатор дистанционно подрывают.

«Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что освобожденный при обмене военнопленными украинец умер на родине от остановки сердца в результате пыток электричеством. Его принуждали подписать контракт с ВСУ.