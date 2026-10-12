ВС России ударили по шедшему в Одессу сухогрузу

Российские войска ночью атаковали украинское морское судно, которое доставляло в Одессу груз военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что российская армия продолжает бить с помощью беспилотников по объектам портовой инфраструктуры республики, а также по морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее ВС России освободили поселок городского типа Новотроицкое и село Петровское в Донецкой Народной Республике. В Минобороны объяснили, что контроль над этими населенными пунктами создал условия для дальнейшего продвижения военнослужащих.

В ведомстве добавили, что для взятия Новотроицкого и Петровского бойцы штурмовых групп мотострелковых соединений группировки войск «Центр» действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение. Продвижение штурмовиков обеспечили расчеты беспилотных систем.