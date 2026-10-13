ВС России за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

Российские военнослужащие за сутки взяли под контроль 286 зданий, включая три производственных сооружения, в ходе боев за Доброполье в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в сводке от 13 октября.

По данным ведомства, штурмовые подразделения 51-й армии продолжили наступление в центральной и северо-западной частях города. Одновременно российские военные совместно с морской пехотой зачищали ранее занятые кварталы и территорию шахты «Добропольская».

В Минобороны заявили, что потери украинской стороны на этом участке за сутки составили до 65 военнослужащих.

О начавшихся боях за шахту «Добропольская» в эфире программы ИС «Вести» ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин.