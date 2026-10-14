Мирошник: пережившие плен россияне рассказали об издевательствах и пытках

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказывают о применении пыток с выжиганием клейм и дыбой. Об этом на неформальном заседании СБ ООН рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Трансляцию вел телеграм-канал Постпредства России в ООН.

«Пострадавшие военнопленные упоминают о варварских псевдомедицинских манипуляциях, ампутации конечностей, применении практически средневековых пыток с выжиганием клейм, дыбой и вырезании нацистских знаков на теле жертвы», — отметил Мирошник.

По словам посла, о таких «тюрьмах» скорее всего знают и на Западе.

Мирошник подчеркнул, что «украинские садисты» с невиданной изобретательностью издеваются над «безоружными и измученными людьми».

Ранее Мирошник высказал предположение, что ЕС может подтолкнуть Украину к провокациям на фоне сделки США и России по дизелю. По его словам, европейские кураторы могут сделать из Украины «мальчика для битья».