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    Пережившие украинский плен россияне пожаловались на средневековые пытки в тюрьме

    Мирошник: пережившие плен россияне рассказали об издевательствах и пытках

    Фото: РИА «Новости»

    Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказывают о применении пыток с выжиганием клейм и дыбой. Об этом на неформальном заседании СБ ООН рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Трансляцию вел телеграм-канал Постпредства России в ООН.

    «Пострадавшие военнопленные упоминают о варварских псевдомедицинских манипуляциях, ампутации конечностей, применении практически средневековых пыток с выжиганием клейм, дыбой и вырезании нацистских знаков на теле жертвы», — отметил Мирошник.

    По словам посла, о таких «тюрьмах» скорее всего знают и на Западе.

    Мирошник подчеркнул, что «украинские садисты» с невиданной изобретательностью издеваются над «безоружными и измученными людьми».

    Ранее Мирошник высказал предположение, что ЕС может подтолкнуть Украину к провокациям на фоне сделки США и России по дизелю. По его словам, европейские кураторы могут сделать из Украины «мальчика для битья».

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