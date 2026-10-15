Песков: усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелание Киева

Мирные усилия США разбиваются о сопротивление Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге .

«Пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти на мир», — отметил Песков.

Он напомнил, что украинская сторона не соблюдала объявленный мораторий на удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, несмотря на просьбы со стороны американских властей.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к нормальным, вменяемым, честным переговорам по конфликту на Украине. Однако западные инициативы и идеи отдаляют достижение устойчивого мира.