Штурмовики «Востока» применили особую тактику для захода в Тимошевку

Российские военнослужащие применили тактику просачивания при заходе в населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового взвода 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Троха.

«Мы просто вклинились. Забрали опорник, закрепились, мы у них оказались в тылу. После чего другие подразделения начали заходить. Кто отступал, мы их уже встречали и также зачищали», — сказал он.

Командир штурмовиков пояснил, что они применили тактику просачивания, которую используют украинские боевики. Российские бойцы «просочились, закрепились, зачистили, закрепились и ждали».

ВС России освободили Тимошевку 20 октября.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Юльевка и Червоный Яр в Запорожской области. В первом случае отличились подразделения группировки войск «Днепр», а во-втором — «Востока».