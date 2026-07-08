Российские военные заметили женщину среди отступающих военных ВСУ

Передовая двойка штурмовиков 228-го зафиксировала отход трех украинских военных, среди которых оказалась женщина. Об этом заявил командир штурмового взвода российской группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич в беседе с РИА «Новости» .

«Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона», — заявил он.

В районе их перемещения были задействованы расчеты подразделений БПЛА группировки «Центр». Женщина среди военных была возрастом около 30-40 лет. По ее обмундированию видно, что она не медик и не оператор беспилотных систем. Вероятно, выполняла задачи снайпера или стрелка.

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