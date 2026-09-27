ТАСС: боец ВСУ рассказал, как попал в плен при попытке фото с флагом Украины

Военнослужащий ВСУ Игорь Мухин рассказал, что попал в плен после отправки под Могрицы для фотосъемки с украинским флагом. Об этом сообщил ТАСС .

«При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришел туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом. Но начался минометный обстрел, и нас начали окружать FPV-дроны и бомбить. После этой атаки пришли русские солдаты и взяли меня в плен», — сказал Мухин.

По его словам, португальский паспорт не избавил его от мобилизации: сотрудники ТЦК отправили его служить, несмотря на гражданство другой страны.

В предыдущих заявлениях пленный сравнивал подготовку наемников и мобилизованных. По его словам, иностранцев дольше обучали на полигонах. Кроме того, Мухин называл сумму, которую просили за возможность избежать службы, — от 10 до 50 тысяч долларов.

Ранее политолог Марк Лоу сообщил, что на стороне ВСУ в конфликте участвовали около 30 граждан Австралии. Примерно четверть из них погибли.