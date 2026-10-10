Штурмовики и морпехи за сутки уничтожили до 530 солдат ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», а также освободили 118 зданий в городе Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Подразделения группировки нанесли поражение личному составу и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии Украины в районах ряда населенных пунктов, включая села Андроновка, Завидо-Кудашево и Веселая Гора. В Доброполье действовали штурмовые группы 51-й общевойсковой армии.

Савчук добавил, что штурмовики продвигаются в центральной и в северных частях города. Морские пехотинцы действовали в западной части города, уничтожая боевиков на территории шахты «Добропольская».

«В течение суток освобождено 118 зданий, уничтожено 15 украинских военнослужащих и два пикапа», — уточнил он.

В целом бойцы «Центра» в зоне ответственности группировки до 530 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины (ББМ), 11 автомобилей и две станции РЭБ ВСУ.

Ранее бойцы группировки войск «Север» за сутки уничтожили 28 пунктов управления БПЛА, 668 БПЛА самолетного типа и 47 тяжелых боевых дронов типа R-18.