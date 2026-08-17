Военный ВС России в одиночку взял в плен трех боевиков ВСУ в Запорожской области

Российский военный с позывным Арнай в одиночку проник на позиции ВСУ в Запорожской области и взял в плен троих боевиков. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал его сослуживец, стрелок группировки войск «Восток» с позывным Шах.

Он отметил, что Арнаю поручили закрепиться вблизи вражеского опорного пункта и разведать состав сил. Когда военный приблизился к опорнику, то неожиданно для всех оказался прямо внутри него.

«Он пошел сразу прямиком на этот опорный пункт и взял его в одиночку. [Военные] его не ждали, и он их не ждал. Заходит — они там все сидят, едят. И он сразу [взял их в плен]», — заявил Шах.

По его словам, в опорнике находились трое боевиков ВСУ. Арнай быстро сориентировался, опознал их по форме и знакам, приказал сдаться.

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