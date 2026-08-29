Марочко сообщил о бегстве ВСУ из села Новогришино в ДНР

Село Новогришино на Добропольском направлении практически перешло под контроль российских войск. Подразделения Вооруженных сил Украины под натиском пустились в бегство. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

«По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина», — сказал он.

Бои идут полным ходом. Марочко сообщил, что осталось зачистить некоторые участки, в том числе к западу от Доброполья.

Ранее он заявлял, что село уже перешло под полный огневой контроль Вооруженных сил России, и в ближайшее время Минобороны может объявить о его освобождении.

За минувшую неделю российские штурмовики заняли семь населенных пунктов. Группировка войск «Север» продвинулась в Сумской области, «Центр» — в ДНР, «Восток» — в Запорожской области.