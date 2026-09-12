Танкисты «Центра» прорвали оборону ВСУ на Добропольском направлении

В преддверии Дня танкиста экипаж Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» прорвал украинскую оборону и совершил марш на 15 километров под непрерывными атаками БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Экипаж танк отвлекал на себя внимание боевиков ВСУ, обеспечивая безопасный проход для российских групп штурмовиков. В район для выполнения боевой задачи выдвинулись три бронемашины, головная из которых должна была проложить путь для других.

Боевики с помощью FPV-дронов вывел из строя ствол орудия «Прорыва». В кабине танке началось сильное задымление, но танкисты решили продолжить движение, несмотря на угрозу для жизни.

«Пройдя более 15 километров под плотным огнем противника и постоянными атаками беспилотников, экипаж выполнил поставленную задачу — основные силы пехоты смогли беспрепятственно продвинуться на позиции для дальнейших штурмовых действий», — уточнили в военном ведомстве.

Танкисты покинули поврежденный танк после выполнения боевой задачи, их наводчик получил ранения. Российские военные укрылись в лесном массиве. До своих они смогли добраться только через неделю. Экипаж «Прорыва» удостоили орденов Мужества.

Ранее экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожили до 10 пунктов управления беспилотной авиацией в Запорожской области.